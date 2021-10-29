Зеленський звернувся до українців: треба "включити" мозок і вакцинуватися

За його словами, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком.

"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо все, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - заявив Зеленський.

Він також додав, що Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 000.