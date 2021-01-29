Зеленский одобрил закон для начала COVID-вакцинации украинцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:
Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.
Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.
Напомним, сегодня Минздрав представил план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Планируется, что вакцинация начнется в феврале.
Кроме того, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации украинцев от коронавируса.