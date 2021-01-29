UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский одобрил закон для начала COVID-вакцинации украинцев

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:

  • Соединенных Штатах Америки;
  • Британии;
  • Швейцарии;
  • Японии;
  • Австралии;
  • Канаде;
  • Китае;
  • Индии;
  • Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.

Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.

Напомним, сегодня Минздрав представил план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Планируется, что вакцинация начнется в феврале.

Кроме того, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации украинцев от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийвакцинациявакцина от коронавируса