Зеленський схвалив закон для початку COVID-вакцинації українців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Документ дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:

Сполучених Штатах Америки;

Британії;

Швейцарії;

Японії;

Австралії;

Канаді;

Китаї;

Індії;

Євросоюзі.

Також дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.

Підписаний закон дозволить почати COVID-вакцинацію в Україні, оскільки жодна вакцина від коронавірусу з тих, які зараз застосовують у світі, не завершила всі стадії випробувань. Щоб зареєструвати таку вакцину в Україні необхідно було змінити законодавство.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ представив план COVID-вакцинації українців у 2021 році. Планується, що вакцинація почнеться в лютому.

Крім того, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації українців від коронавірусу.