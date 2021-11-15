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Зеленский поручил усилить борьбу с подделкой COVID-документов в турфирмах

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 16:46
Зеленский поручил усилить борьбу с подделкой COVID-документов в турфирмах Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить борьбу с подделкой COVID-документов в туристических фирмах. Речь идет о ПЦР-тестах и сертификатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании представители Национальной полиции и СБУ доложили о мерах по противодействию фальсификации ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. В частности, на прошлой неделе были открыты 16 уголовных дел и объявлено четыре подозрения.

"Президент обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры по предотвращению подделки ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации туристическими операторами", - говорится в сообщении.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вышла на плато заболеваемости COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Луганская и Херсонская области первыми могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна лишь при сохранении положительной динамики.

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