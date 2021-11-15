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Зеленський доручив посилити боротьбу з підробкою COVID-документів у турфірмах

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 16:46
Зеленський доручив посилити боротьбу з підробкою COVID-документів у турфірмах Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити боротьбу з підробкою COVID-документів у туристичних фірмах. Йдеться про ПЛР-тести та сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на селекторній нараді представники Національної поліції та СБУ доповіли про заходи щодо протидії фальсифікації ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. Зокрема, минулого тижня було відкрито 16 кримінальних справ і оголошено чотири підозри.

"Президент звернувся в Національну поліцію і Міністерство інфраструктури щодо запобігання підробки ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію туристичними операторами", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луганська та Херсонська області першими можуть перейти з "червоної" зони карантину відразу до "жовтої" і вийти з локдауну лише при збереженні позитивної динаміки.

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