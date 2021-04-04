Зеленский утвердил разработку Национального плана вакцинации от COVID-19

"Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 2 апреля 2021 «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно решению СНБО, правительство в семидневный срок должно обеспечить разработку и утверждение документа с учетом лучшего международного опыта. В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин от коронавируса. Кроме того, кабинету министров нужно определить лиц, ответственных за реализацию плана.

Правительство также должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19 и по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Министерству здравоохранения поручено принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения доступа населения к вакцинации. Кроме того, ведомство должно обеспечить проведение "эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации".

Документ также предусматривает, что МИД должен принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с другими странами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

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