"Зеленый" пропуск. Европа с лета вводит COVID-паспорта: что известно о документе

В начале лета Евросоюз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19 . Запуск "зеленого" сертификата даст возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Что известно о COVID-паспортах, в каком формате они будут, и появятся ли в Украине - подробно далее.

Каким будет паспорт вакцинации

4 мая страны G20 поддержали введение COVID-паспортов для туристов, также ранее Европарламент принял решение о формате данных документов и правилах для их получения.

Так, СOVID-сертификат ЕС будут выдавать не только после прохождения вакцинации от коронавируса. В документе может быть указано, что человек был полностью вакцинирован, или имеет иммунитет после болезни, или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Для обладателей COVID-паспорта отменяются требования о самоизоляции или тестировании на коронавирус.

Срок действия паспорта - не более 12 месяцев. Он не будет иметь функций проездного документа. В Европарламенте заявили, что "зеленый" сертификат не должен ограничивать свободу передвижения между странами. Также недопустима дискриминация тех, кто не прошел вакцинацию.

Депутаты Европарламента пришли к соглашению, что члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать сертификаты вакцинации от других стран, если там используются одобренные ВОЗ препараты.

ЕС запустит ковид-паспорта в ближайшие недели

Европейцы смогут свободно путешествовать уже этим летом. "Зеленый" пропуск начнет действовать в Европе во второй половине июня.

При этом Италия вводит свой национальный сертификат уже в середине мая. Об этом сообщил итальянский премьер Марио Драги во время конференции министров туризма стран G20.

Также в мае начнется тестовое использование ковид-паспортов еще в 6 странах: Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурге.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ.

ВОЗ продолжает выступать против "иммунных паспортов"

Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют странам вводить сертификаты о вакцинации в качестве условия для въезда иностранных граждан.

Такое решение в ВОЗ объясняют тем, что в мире еще сохраняется неравенство в распределении вакцин от коронавируса.

Каким будет украинский COVID-паспорт

На фоне информации о введении сертификатов о вакцинации в Евросоюзе президент Владимир Зеленский в марте заявил о необходимости разработки системы паспортизации для украинцев.

В середине апреля стало известно, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского COVID-сертификатов, что даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

В Госпогранслужбе Украины готовятся к внедрению паспортов вакцинации, отслеживая тенденции в Европе.

Как рассказал глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина, такой документ будет способствовать безопасным путешествиям, и его нужно воспринимать как создание коллективного иммунитета. По мнению Дейнеко, сертификат не является нарушением прав человека.

Напомним, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что после введения двух доз вакцины граждане Украины смогут бесплатно получить свидетельство о вакцинации международного образца, если такое требование будут выдвигать страны для пересечения границ.