"Зелена" перепустка. Європа з літа вводить COVID-паспорти: що відомо про документ

На початку літа Євросоюз планує введення паспортів вакцинації від COVID-19 . Запуск "зеленого" сертифікату дасть можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

Що відомо про COVID-паспорти, в якому форматі вони будуть, і чи з'являться в Україні - докладно далі.

Яким буде паспорт вакцинації

4 травня країни G20 підтримали введення COVID-паспортів для туристів, також раніше Європарламент прийняв рішення про формат даних документів і правила для їх отримання.

Так, СOVID-сертифікат ЄС будуть видавати не тільки після проходження вакцинації від коронавіруса. У документі може бути вказано, що людина була повністю вакцинована, або має імунітет після хвороби, або нещодавно отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Для володарів COVID-паспорта скасовуються вимоги про самоізоляцію чи тестування на коронавірус.

Термін дії паспорта - не більше 12 місяців. Він не буде мати функцій проїзного документа. У Європарламенті заявили, що "зелений" сертифікат не повинен обмежувати свободу пересування між країнами. Також неприпустима дискримінація тих, хто не пройшов вакцинацію.

Депутати Європарламенту дійшли згоди, що члени ЄС повинні самі вирішити, чи будуть вони приймати сертифікати вакцинації від інших країн, якщо там використовуються схвалені ВООЗ препарати.

ЄС запустить ковід-паспорти в найближчі тижні

Європейці зможуть вільно подорожувати вже цього літа. "Зелена" перепустка почне діяти в Європі в другій половині червня.

При цьому Італія вводить свій національний сертифікат вже в середині травня. Про це повідомив італійський прем'єр Маріо Драгі під час конференції міністрів туризму країн G20.

Також в травні почнеться тестове використання ковід-паспортів ще в 6 країнах: Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембурзі.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію від коронавіруса препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів або ВООЗ.

ВООЗ продовжує виступати проти "імунних паспортів"

У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують країнам вводити сертифікати про вакцинацію в якості умови для в'їзду іноземних громадян.

Таке рішення в ВООЗ пояснюють тим, що в світі ще зберігається нерівність у розподілі вакцин від коронавіруса.

Яким буде український COVID-паспорт

На тлі інформації про введення сертифікатів про вакцинацію в Євросоюзі президент Володимир Зеленський в березні заявив про необхідність розробки системи паспортизації для українців.

В середині квітня стало відомо, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського і європейського COVID-сертифікатів, що дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою.

У Держприкордонслужбі України готуються до впровадження паспортів вакцинації, відстежуючи тенденції в Європі.

Як розповів глава ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК-Україна, такий документ буде сприяти безпечним подорожам, і його потрібно сприймати як створення колективного імунітету. На думку Дейнеко, сертифікат не є порушенням прав людини.

Нагадаємо, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що після введення двох доз вакцини громадяни України зможуть безкоштовно отримати свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка, якщо таку вимогу висуватимуть країни для перетину кордонів.