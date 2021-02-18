Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила

Адаптивный карантин в Украине по новым правилам начнет действовать с 24 февраля. Всю страну поместят в "желтую зону".

Что разрешат с 24 февраля

После введения адаптивного карантина в Украине несколько ослабят действующие ограничения. В частности:

разрешат проведение массовых мероприятий - 4 кв.м на одного человека или заполненность зала на 50%. Тогда как сейчас разрешается участие в мероприятиях не более чем 20 человек и для каждого 5 кв. метров площади;

учебные заведения можно посещать группами более 20 человек;

кафе и рестораны смогут работать до полуночи, а не до 23:00, как сейчас;

разрешается работа бассейнов, а число посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.

Кроме того, уже с 18 февраля разрешено проводить футбольные матчи со зрителями. Но с условием, что трибуны будут заполнены лишь на 50%.

Что будет запрещено

С 24 февраля сохранится подавляющее большинство действующих сейчас ограничений. В частности, запрещается: