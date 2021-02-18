Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила

З 24 лютого зберігається переважна більшість чинних наразі обмежень. Зокрема, забороняється:
самовільно залишати місця самоізоляції;
перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування;
проведення масових заходів з наповненістю залів понад 50%, дистанція має бути не менше ніж 1,5 метра;
приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю залів понад 50% місць;
здійснення перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
робота кафе та ресторанів після 24:00 і до 07:00;
розміщення відвідувачів у кафе та ресторанах на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);
діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів);
відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та викладачів;
проведення в закладах освіти масових заходів за участю більше ніж однієї групи та за присутності глядачів;
планова госпіталізація;
діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не дотримуються норми у 10 кв. метрів площі на одного відвідувача, у басейнах забороняється перебувати більше ніж 4 особам на одній доріжці або 6 - для спортивно-тренувальних груп;
відвідування місць тимчасового тримання осіб та пунктів тимчасового розміщення біженців;
відвідування сторонніми особами (крім родичів та законних представників, не частіше ніж раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту;
надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.