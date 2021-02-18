Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила

Як і раніше, в громадських місцях потрібно буде перебувати в масках чи респіраторах, а також мати при собі документи.

Що дозволять з 24 лютого

Після введення адаптивного карантину в Україні дещо послаблять чинні обмеження. Зокрема:

дозволять проведення масових заходів - 4 кв.м на одну особу або заповненість залу на 50%. Тоді як зараз дозволяється участь у заходах не більше як 20 осіб і для кожного 5 кв. метрів площі;

заклади освіти можна відвідувати групами понад 20 осіб;

кафе та ресторани зможуть працювати до опівночі, а не до 23:00, як зараз;

дозволяється робота басейнів, а число відвідувачів у спортзалах та фітнес-центрах збільшується.

Крім того, вже з 18 лютого дозволено проводити футбольні матчі з глядачами. Але з умовою, що трибуни будуть заповнені лише на 50%.

Що буде заборонено

З 24 лютого зберігається переважна більшість чинних наразі обмежень. Зокрема, забороняється: