"Желтая" зона. Что могут закрыть при ужесточении карантина

"Желтая" зона адаптивного карантина в Украине , вероятнее всего, начнет действовать уже на этой неделе. До этого Кабинет министров внес изменения в карантинные правила.

Школы, садики и вузы

Что касается образовательного процесса, то в отношении учебных заведений есть требование, что они смогут работать офлайн только при условии вакцинации не менее 80% персонала хотя бы одной дозой прививки от COVID-19. Для верификации работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

При этом в отдельных регионах приняли решение вообще закрыть школы, где показатель вакцинации не дотягивает до 80%, на карантин без возможности дистанционной работы.

Какие еще действуют ограничения

В "желтой" зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ограничения "желтой" зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.