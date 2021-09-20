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"Жовта" зона. Що можуть закрити при посиленні карантину

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 14:38
"Жовта" зона. Що можуть закрити при посиленні карантину Фото: "жовту" зону можуть ввести цього тижня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

"Жовта" зона адаптивного карантину в Україні, найімовірніше, почне діяти вже цього тижня. До цього Кабінет міністрів вніс зміни в карантинні правила.

РБК-Україна розбиралося, що можуть закрити в "жовтій" зоні.

Школи, садочки та виші

Що стосується освітнього процесу, то відносно навчальних закладів є вимога, що вони зможуть працювати офлайн тільки за умови вакцинації не менше 80% персоналу хоча б однією дозою щеплення від COVID-19. Для верифікації працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

При цьому в окремих регіонах прийняли рішення взагалі закрити школи, де показник вакцинації не дотягує до 80%, на карантин без можливості дистанційної роботи.

Які ще діють обмеження

У "жовтій" зоні діють такі карантинні заходи:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 особи на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Обмеження "жовтої" зони не діють, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе і ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, спортзалів і басейнів мають хоча б одне щеплення або діючий (72 години) результат ПЛР або експрес-тестування.

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