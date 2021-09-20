"Желтая" зона. Что могут закрыть при ужесточении карантина

"Желтая" зона адаптивного карантина в Украине, вероятнее всего, начнет действовать уже на этой неделе. До этого Кабинет министров внес изменения в карантинные правила.
РБК-Украина разбиралось, что могут закрыть в "желтой" зоне.
Что касается образовательного процесса, то в отношении учебных заведений есть требование, что они смогут работать офлайн только при условии вакцинации не менее 80% персонала хотя бы одной дозой прививки от COVID-19. Для верификации работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.
При этом в отдельных регионах приняли решение вообще закрыть школы, где показатель вакцинации не дотягивает до 80%, на карантин без возможности дистанционной работы.
В "желтой" зоне действуют следующие карантинные меры:
Ограничения "желтой" зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.