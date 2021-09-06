"Желтая зона" возвращается. Карантин в Украине в ближайшее время ужесточат: список ограничений

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время "желтой" зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время эфира "Завтрака с 1+1".
Однако главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.
"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", - отметил Кузин.
Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин также заявил, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре.