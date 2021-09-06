"Желтая зона" возвращается. Карантин в Украине в ближайшее время ужесточат: список ограничений

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время "желтой" зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.

Ограничение "желтой" зоны адаптивного карантина:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Однако главный санитарный врач подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии, в частности это будет касаться посещений спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", - отметил Кузин.