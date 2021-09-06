"Жовта зона" повертається. Карантин в Україні найближчим часом посилять: список обмежень

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої" зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час ефіру "Сніданку з 1+1".
Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.
"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад", - зазначив Кузін.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін також заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.