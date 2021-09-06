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"Жовта зона" повертається. Карантин в Україні найближчим часом посилять: список обмежень

Автор: Марія Кучерявець

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував впровадження найближчим часом "жовтої" зони карантину в країні. Відповідно до якої буде обмежуватися кількість людей на масових заходах, а також скорочуватиметься наповнюваність кінотеатрів до 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час ефіру "Сніданку з 1+1".

Обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину:

  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

"Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 кв. м, якщо ми говоримо про функціонування спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як для обслуговуючого персоналу, так і до людей які відвідують той чи інший заклад", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін також заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

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