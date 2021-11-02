В "желтом" Закарпатье разворачивают дополнительные кровати для COVID-больных

Соответствующее распоряжение выдал заместитель главы Закарпатской ОГА, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории области Игорь Шинкарюк.

"Теперь еще одно заведение из резервного фонда будет принимать инфицированных: "ковидное" отделение заработало в Воловецкий ЦРБ. Там развернули 55 койко-мест, из них 6 - реанимационные", - рассказал Шинкарюк.

Вместе с тем в некоторых больницах добавили еще 105 коек.

В целом сейчас в Закарпатской области в 13 медучреждениях развернуто 1360 койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19, из них интенсивной терапии - 127.

Местные власти заявляют, что готовы при необходимости разворачивать в области еще больше коек, но, как отмечают, это будет большая нагрузка на медицинскую систему.