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У "жовтому" Закарпатті розгортають додаткові ліжка для COVID-хворих

Автор: Марія Кучерявець

У Закарпатській області, яка наразі перебуває в "жовтій" зоні карантину, розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус. Також в регіоні було відкрите додаткове COVID-відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Відповідне розпорядження видав заступник голови Закарпатської ОДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території області Ігор Шинкарюк.

"Відтепер ще один заклад із резервного фонду прийматиме інфікованих: "ковідне" відділення запрацювало у Воловецькій ЦРЛ. Там розгорнули 55 ліжкомісць, з них 6 - реанімаційні", - розповів Шинкарюк.

Разом з тим у деяких лікарнях додали ще 105 ліжок.

Загалом зараз в Закарпатській області у 13 медзакладах розгорнуто 1360 ліжкомісць для пацієнтів з підозрою або підтвердженим COVID-19, із них інтенсивної терапії - 127.

Місцева влада заявляє, що готова разі потреби розгортати в області ще більше ліжок, але, як зазначають, це буде велике навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, станом на сьогодні, Закарпатська область знаходиться у "жовтій" зоні адаптивного карантину, однак у регіоні щодня погіршується показник завантаженості ліжок з киснем. Наразі він становить 56,6% (граничною нормою є не більше 65%).

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