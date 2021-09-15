К "желтой" зоне в Запорожье готовы чуть больше 10% школ и детсадов

"Согласно решению правительства с 20 сентября те учебные заведения Запорожья, где прививку (от коронавируса - ред.) сделали менее 80% работников, должны перейти в онлайн-формат работы в случае усиления карантина", - напомнили в ОГА.

В пресс-службе опубликовали данные о проценте привитых сотрудников учебных заведений Запорожья. Из 118 школ города только в 13 вакцинировались более 80% персонала, а из 144 детских садов - 17.

В ОГА отметили, что если учебное заведение переходит на дистанционную работу, то к офлайн-обучению дети смогут вернуться только при условии вакцинации больше 80% учителей и работников.

В администрации призвали работников учебных заведений сделать прививку от коронавируса, отметив, что сделать это довольно легко.