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К "желтой" зоне в Запорожье готовы чуть больше 10% школ и детсадов

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье на вечер 15 сентября к работе в условиях "желтой" зоны карантина готовы чуть более 10% школ и детских садов. Областная администрация напомнила сотрудникам образовательных заведений города, что сделать прививку от коронавируса достаточно легко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"Согласно решению правительства с 20 сентября те учебные заведения Запорожья, где прививку (от коронавируса - ред.) сделали менее 80% работников, должны перейти в онлайн-формат работы в случае усиления карантина", - напомнили в ОГА.

В пресс-службе опубликовали данные о проценте привитых сотрудников учебных заведений Запорожья. Из 118 школ города только в 13 вакцинировались более 80% персонала, а из 144 детских садов - 17.

В ОГА отметили, что если учебное заведение переходит на дистанционную работу, то к офлайн-обучению дети смогут вернуться только при условии вакцинации больше 80% учителей и работников.

В администрации призвали работников учебных заведений сделать прививку от коронавируса, отметив, что сделать это довольно легко.

О том, в каких регионах школы закроют на карантин или отправят в онлайн - в материале РБК-Украина.

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ЗапорожьешколаКарантинКоронавирус