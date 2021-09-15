До "жовтої" зони в Запоріжжі готові трохи більше 10% шкіл і дитсадків

"Згідно з рішенням уряду з 20 вересня ті навчальні заклади Запоріжжя, де щеплення (від коронавірусу - ред.) зробили менш як 80% працівників, повинні перейти в онлайн-формат роботи в разі посилення карантину", - нагадали в ОДА.

У пресслужбі опублікували дані про відсоток щеплених співробітників навчальних закладів Запоріжжя. З 118 шкіл міста тільки в 13 вакцинувалися більше ніж 80% персоналу, а зі 144 дитячих садків - 17.

В ОДА зазначили, що якщо навчальний заклад переходить на дистанційну роботу, то до офлайн-навчання діти зможуть повернутися лише за умови вакцинації більше ніж 80% вчителів та працівників.

В адміністрації закликали працівників навчальних закладів зробити щеплення від коронавірусу, зазначивши, що зробити це досить легко.