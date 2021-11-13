"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов
По состоянию на 13 ноября "желтая" зона адаптивного карантина в Украине снова расширилась до трех областей. В "красной" по-прежнему остаются 18 регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Как выглядит карантинная карта Украины
"Желтая" зона:
- Закарпатская область
- Кировоградская область
- Тернопольская область
"Оранжевая" зона:
- Винницкая область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Черновицкая область
"Красная" зона
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
Напомним, Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина только на этой неделе. На ее территории тоже наиболее строгие ограничения: запрет на работу ресторанов, ТРЦ, рынков, магазинов, спортзалов и так далее. Ограничения не распространяются при условии вакцинации персонала и посетителей.
Главный санитарный врач Игорь Кузин уже заявил, что есть шансы отпраздновать Новый год не в "красной" зоне.