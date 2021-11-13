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"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов

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Суббота 13 ноября 2021 09:25
"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов Фото: Тернопольская область вернулась в "желтую зону" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 13 ноября "желтая" зона адаптивного карантина в Украине снова расширилась до трех областей. В "красной" по-прежнему остаются 18 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Как выглядит карантинная карта Украины

"Желтая" зона:

  • Закарпатская область
  • Кировоградская область
  • Тернопольская область

"Оранжевая" зона:

  • Винницкая область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Черновицкая область

"Красная" зона

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область

Напомним, Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина только на этой неделе. На ее территории тоже наиболее строгие ограничения: запрет на работу ресторанов, ТРЦ, рынков, магазинов, спортзалов и так далее. Ограничения не распространяются при условии вакцинации персонала и посетителей.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уже заявил, что есть шансы отпраздновать Новый год не в "красной" зоне.

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