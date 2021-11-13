"Жовту" зону карантину в Україні знову розширили. У "червоній" - 18 регіонів

Станом на 13 листопада "жовта" зона адаптивного карантину в Україні знову розширилася до трьох областей. У "червоній" як і раніше залишаються 18 регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.

Нагадавши, Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину тільки на цьому тижні. На її території теж найбільш суворі обмеження: заборона на роботу ресторанів, ТРЦ, ринків, магазинів, спортзалів і так далі. Обмеження не поширюються за умови вакцинації персоналу та відвідувачів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже заявив, що є шанси відсвяткувати Новий рік не в "червоній " зоні.