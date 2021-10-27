"Желтые" COVID-сертификаты теперь можно печатать из "Дии"
Фото: "желтые" COVID-сертификаты теперь можно печатать из "Дии" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Так называемые "желтые" сертификаты о прививке первой дозой COVID-вакцины появились на портале "Дия". Документ можно сохранить на телефон и распечатать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дию".
Так, сертификаты с 1 дозой вакцины можно получить без биометрических документов, воспользовавшись только электронной подписью (КЭП).
Как получить "желтый" СOVID-сертификат (с помощью портала "Дия")
- авторизоваться на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
- нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
- подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом
- ожидать сообщения от "Дии" после ее обработки данных о вакцинации.
Напомним, вакцинированные украинцы могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный COVID-сертификаты.
Отметим, что глава Минцифры также анонсировал запуск тестовых версий COVID-сертификатов в "Дие".