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"Желтые" только две области, больше всего - "красных": обновлены карантинные зоны в Украине

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 5 регионов, и два все еще находятся в "желтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к "желтой" зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям.

Карантинные зоны в Украине

"Желтая" зона

  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область.

"Оранжевая" зона

  • Винницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

"Красная" зона

  • Киев;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Черкасская область.

Отметим, что "красная" зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 802 новых заражения коронавирусом и 442 летальных исхода.

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