"Желтые" только две области, больше всего - "красных": обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на сегодня, 15 ноября Киев и 17 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 5 регионов, и два все еще находятся в "желтой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к "желтой" зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям.
"Желтая" зона
"Оранжевая" зона
"Красная" зона
Отметим, что "красная" зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 802 новых заражения коронавирусом и 442 летальных исхода.