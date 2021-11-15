"Жовті" лише дві області, найбільше - "червоних": оновлено карантинні зони в Україні

Зазначимо, нещодавно Закарпатська область була віднесена до "жовтої" зони карантину, однак сьогодні вона набула "помаранчевого" кольору за епідпоказниками.

Карантинні зони в Україні

"Жовта" зона

Кіровоградська область;

Тернопільська область.

"Помаранчева" зона

Вінницька область;

Закарпатська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

"Червона" зона

Київ

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Зазначимо, що "червона" зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

Крім цього заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат тесту.