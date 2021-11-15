"Жовті" лише дві області, найбільше - "червоних": оновлено карантинні зони в Україні

Станом на сьогодні, 15 листопада Київ та 17 областей перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. У "помаранчевій" - 5 регіонів, і два все ще знаходяться в "жовтій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зазначимо, нещодавно Закарпатська область була віднесена до "жовтої" зони карантину, однак сьогодні вона набула "помаранчевого" кольору за епідпоказниками.
"Жовта" зона
"Помаранчева" зона
"Червона" зона
Зазначимо, що "червона" зона (з найжорсткішими обмеженнями) передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.
Крім цього заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.
Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат тесту.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 10 802 нових зараження коронавірусом та 442 летальних випадків.