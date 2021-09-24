"Желтый" COVID-сертификат запустили в "Дие": как его получить

В Украине для привитых первой дозой вакцины в приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Их могут получить пока пользователи iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дия".

Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат в приложении

обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore;

нажать "Услуги", после чего "COVID-сертификаты", а затем "Получить сертификат";

подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.

После проведенных выше операций, "Дия" начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он будет найден - сертификат сразу появится в приложении.

В "Дие" также отмечают, что в ближайшее время для пользователей Android также появится возможность получения таких COVID-сертификатов, пока ожидается подтверждение от Google Plaу.