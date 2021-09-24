"Желтый" COVID-сертификат запустили в "Дие": как его получить
Фото: стало известно, как получить "желтый" COVID-сертификат (Виталий Носач / РБК Украина)
В Украине для привитых первой дозой вакцины в приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Их могут получить пока пользователи iOS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дия".
Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат в приложении
- обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore;
- нажать "Услуги", после чего "COVID-сертификаты", а затем "Получить сертификат";
- подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.
После проведенных выше операций, "Дия" начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он будет найден - сертификат сразу появится в приложении.
В "Дие" также отмечают, что в ближайшее время для пользователей Android также появится возможность получения таких COVID-сертификатов, пока ожидается подтверждение от Google Plaу.
Напомним, что запуск "желтых" COVID-сертификатов состоялся сегодня, 24 сентября.
Добавим, что COVID-сертификаты можно получить и распечатать на портале "Дия" - украинцам объяснили алгоритм.