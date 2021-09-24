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"Желтый" COVID-сертификат запустили в "Дие": как его получить

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 14:25
"Желтый" COVID-сертификат запустили в "Дие": как его получить Фото: стало известно, как получить "желтый" COVID-сертификат (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине для привитых первой дозой вакцины в приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Их могут получить пока пользователи iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дия".

Как сгенерировать "желтый" COVID-сертификат в приложении

  • обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore;
  • нажать "Услуги", после чего "COVID-сертификаты", а затем "Получить сертификат";
  • подписать согласие на передачу персональных данных Дия.Подписью.

После проведенных выше операций, "Дия" начнет поиск информации о вакцинации в реестрах, и как только он будет найден - сертификат сразу появится в приложении.

В "Дие" также отмечают, что в ближайшее время для пользователей Android также появится возможность получения таких COVID-сертификатов, пока ожидается подтверждение от Google Plaу.

Напомним, что запуск "желтых" COVID-сертификатов состоялся сегодня, 24 сентября.

Добавим, что COVID-сертификаты можно получить и распечатать на портале "Дия" - украинцам объяснили алгоритм.

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