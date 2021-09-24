ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Жовтий" COVID-сертифікат запустили в "Дії": як його отримати

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 14:25
"Жовтий" COVID-сертифікат запустили в "Дії": як його отримати Фото: стало відомо, як отримати "жовтий" COVID-сертифікат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні для щеплених першою дозою вакцини в додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Їх можуть отримати поки користувачі iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Як згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат у додатку

  • оновити застосунок "Дія" до останньої версії в AppStore;
  • натиснути "Послуги", після чого "COVID-сертифікати", а потім "Отримати сертифікат";
  • підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.

Після проведених вище операцій, "Дія" почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки його буде знайдено - сертифікат одразу з'явиться в застосунку.

У "Дії" також зазначають, що найближчим часом для користувачів Android також з'явиться можливість отримання таких COVID-сертифікатів, наразі очікується підтвердження від Google Plaу.

Нагадаємо, що запуск "жовтих" COVID-сертифікатів відбувся сьогодні, 24 вересня.

Додамо, що COVID-сертифікати можна отримати і видрукувати на порталі "Дія" - українцям пояснили алгоритм.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертификат вакцинации Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус