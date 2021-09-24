"Жовтий" COVID-сертифікат запустили в "Дії": як його отримати
Фото: стало відомо, як отримати "жовтий" COVID-сертифікат (Віталій Носач/РБК-Україна)
В Україні для щеплених першою дозою вакцини в додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Їх можуть отримати поки користувачі iOS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
Як згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат у додатку
- оновити застосунок "Дія" до останньої версії в AppStore;
- натиснути "Послуги", після чого "COVID-сертифікати", а потім "Отримати сертифікат";
- підписати згоду на передання персональних даних Дія.Підписом.
Після проведених вище операцій, "Дія" почне пошук інформації щодо вакцинації в реєстрах, і як тільки його буде знайдено - сертифікат одразу з'явиться в застосунку.
У "Дії" також зазначають, що найближчим часом для користувачів Android також з'явиться можливість отримання таких COVID-сертифікатів, наразі очікується підтвердження від Google Plaу.
Нагадаємо, що запуск "жовтих" COVID-сертифікатів відбувся сьогодні, 24 вересня.
Додамо, що COVID-сертифікати можна отримати і видрукувати на порталі "Дія" - українцям пояснили алгоритм.