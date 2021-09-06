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"Желтый" уровень карантина: как будет работать транспорт

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 сентября 2021 13:12
"Желтый" уровень карантина: как будет работать транспорт Фото: в Украине усилят карантинные ограничения (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тиберий Юрик

С 13 сентября на территории Украины могут установить "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".

"В "желтом" уровне дополнительных ограничений по курсированию общественного транспорта нет", - сообщил Ляшко.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны карантина.

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