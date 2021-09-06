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"Жовтий" рівень карантину: як буде працювати транспорт

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 13:12
"Жовтий" рівень карантину: як буде працювати транспорт Фото: в Україні посилять карантинні обмеження (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тіберій Юрик

З 13 вересня на території України можуть встановити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. У МОЗ повідомили, як працюватиме громадський транспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Украіїна 24".

"В "жовтому" рівні додаткових обмежень щодо курсування громадського транспорту немає", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони карантину.

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