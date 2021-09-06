UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Желтый" уровень карантина: как будет работать транспорт

Автор: Тиберий Юрик

С 13 сентября на территории Украины могут установить "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".

"В "желтом" уровне дополнительных ограничений по курсированию общественного транспорта нет", - сообщил Ляшко.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКарантин