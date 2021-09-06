"Желтый" уровень карантина: как будет работать транспорт

С 13 сентября на территории Украины могут установить "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".
"В "желтом" уровне дополнительных ограничений по курсированию общественного транспорта нет", - сообщил Ляшко.
Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что ни в одном из регионов Украины нет оснований для введения "красной" зоны карантина.