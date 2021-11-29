Жители Швейцарии поддержали COVID-сертификаты:требуют во всех общественных местах

Большинство жителей Швейцарии на референдуме поддержали меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. К ним относятся и COVID-сертификаты, которые требуют в барах, ресторанах и других общественных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
для посещения баров, ресторанов, театров и крупных мероприятий.
Избиратели одобрили меры правительства в отношении COVID и 60% голосов поддержали правила.
Напомним, что в США рекомендуют пройти вакцинацию всем гражданам, начиная с 5 лет. Решение приняли из-за нового штамма коронавируса.