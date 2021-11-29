Жителі Швейцарії підтримали COVID-сертифікати: вимагають у всіх громадських місцях

Більшість жителів Швейцарія на референдумі підтримали заходи уряду по боротьбі з пандемією коронавірусу. До них відносяться і COVID-сертифікати, які вимагають в барах, ресторанах та інших громадських місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
для відвідування барів, ресторанів, театрів і великих заходів.
Виборці схвалили заходи уряду щодо COVID і 60% голосів підтримали правила.
Нагадаємо, що у США рекомендують пройти вакцинацію всім громадянам, починаючи з 5 років. Рішення прийняли через новий штам коронавірусу.