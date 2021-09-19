Жителям Англии предложат третью дозу COVID-вакцины на следующей неделе

Жителям Англии предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Около 1,5 миллиона человек получат доступ к Национальной службе бронирования вакцин со следующей недели. Уже с понедельника приглашения на ревакцинацию будут разосланы тем, кто имеет право на получение третьей дозы вакцины.

Право на треть дозу вакцины от коронавируса имеют лица в возрасте 50 лет и старше, люди, живущие и работающие в домах престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Бустерные вакцины также будут доступны для клинически уязвимых жителей и для людей от 16 до 65 лет, относящихся к группе риска.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил на этой неделе, что люди должны получить бустерную дозу как минимум через шесть месяцев после того, как они получили вторую прививку.