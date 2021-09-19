Жителям Англії запропонують третю дозу COVID-вакцини наступного тижня

Жителям Англії запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу вже з наступного тижня. Передбачається, що запрошення на бустер-ін'єкції отримають близько 1,5 мільйона осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Близько 1,5 мільйона людей отримають доступ до національної служби бронювання вакцин з наступного тижня. Вже з понеділка запрошення на ревакцинацію будуть розіслані тим, хто має право на отримання третьої дози вакцини.

Право на третину дозу вакцини від коронавірусу мають особи у віці 50 років і старші, люди, що живуть і працюють в будинках престарілих, а також медичні та соціальні працівники.

Бустерні вакцини також будуть доступні для клінічно вразливих жителів і для людей від 16 до 65 років, що відносяться до групи ризику.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) заявив на цьому тижні, що люди повинні отримати бустерну дозу як мінімум через шість місяців після того, як вони отримали друге щеплення.