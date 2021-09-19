Жителям Англії запропонують третю дозу COVID-вакцини наступного тижня
Жителям Англії запропонують третю дозу вакцини від коронавірусу вже з наступного тижня. Передбачається, що запрошення на бустер-ін'єкції отримають близько 1,5 мільйона осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Близько 1,5 мільйона людей отримають доступ до національної служби бронювання вакцин з наступного тижня. Вже з понеділка запрошення на ревакцинацію будуть розіслані тим, хто має право на отримання третьої дози вакцини.
Право на третину дозу вакцини від коронавірусу мають особи у віці 50 років і старші, люди, що живуть і працюють в будинках престарілих, а також медичні та соціальні працівники.
Бустерні вакцини також будуть доступні для клінічно вразливих жителів і для людей від 16 до 65 років, що відносяться до групи ризику.
Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) заявив на цьому тижні, що люди повинні отримати бустерну дозу як мінімум через шість місяців після того, як вони отримали друге щеплення.
Вчені, які консультують уряд, також закликали людей отримати укол Pfizer в якості третьої дози, незалежно від того, якою вакциною їх раніше вакцинували. Також наголошується, що в якості альтернативи можна використовувати для третьої дози вакцину Moderna.
Нагадаємо, що третья доза вакцини від коронавірусу захищає від заразного штаму "Дельта". Про це заявили в Ізраїлі.
Раніше повідомлялося, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися для повної вакцинації. Про це заявили в США.