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Житомир на этой неделе может выйти из "красной" зоны

Новина українською → Житомир, Вторник 27 апреля 2021 12:09
Житомир на этой неделе может выйти из "красной" зоны Фото: мэр Житомира Сергей Сухомлин (facebook com wnisef)
Автор: РБК-Украина

Из "красной" зоны карантина в Украине на этой неделе может выйти Житомир. Ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, Житомир один из самых первых попал в "красную" зону еще в начале марта.

"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Нужно еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - заявил Сухомлин.

Напомним, ранее Житомир ослабил ограничения для кафе и ресторанов и согласовал размещение летних площадок.

А сегодня стало известно, что в ближайшие дни из "красной" зоны может выйти Киев. В частности, завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, которая решит, продлевать ли локдаун в столице. При этом в городе существенно улучшилась ситуация с COVID-19 и, скорее всего, на майские праздники жесткого карантина уже не будет. При этом Киев перейдет в "оранжевую" зону, а не в "желтую" как другие регионы.

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