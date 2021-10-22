Житомир на три дня отложил ужесточение карантина для бизнеса

Карантин в Житомире для бизнеса будет ужесточен не с 23 октября, а с 26. Сотрудникам ресторанов, кафе, рынков и сферы торговли дают время на вакцинацию от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Житомира .

По словам, мэра Житомира Сергея Сухомлина, усиленные ограничения для представителей бизнеса будут действовать с 26 октября. До этого предполагалось, что сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты у 100% персонала должны быть уже с 23 октября.

Также сообщается, что дополнительное время дали, чтобы люди имели возможность пройти вакцинацию.

"На сегодня мы пока еще не в "красной" зоне, и прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или понедельник, 25 октября", - отметил Сухомлин.