Житомир на три дні відклав посилення карантину для бізнесу

Карантин в Житомирі для бізнесу буде посилено не з 23 жовтня, а з 26. Співробітникам ресторанів, кафе, ринків і сфери торгівлі дають час на вакцинацію від COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Житомира.
За словами, мера Житомира Сергія Сухомлина, посилені обмеження для представників бізнесу діятимуть з 26 жовтня. До цього передбачалося, що сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести у 100% персоналу повинні бути вже з 23 жовтня.
Також повідомляється, що додатковий час дали, щоб люди мали можливість пройти вакцинацію.
"На сьогодні ми поки ще не в "червоній" зоні, і прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може в неділю, 24 жовтня, або понеділок, 25 жовтня", - зазначив Сухомлин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 23 жовтня в Житомирі введуть додаткові обмеження для продовольчих і непродовольчих ринків, а також торгових центрів, підприємств торгівлі та сфери послуг.