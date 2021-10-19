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Житомир ужесточает карантин с 23 октября: введут ограничения на работу рынков и ТЦ

Автор: Валерия Полищук

В Житомире ужесточат карантинные ограничения с субботы, 23 октября. Такое решение приняла Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

вводятся дополнительные ограничения к работе заведений питания - не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения, допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты. При этом будет ограничено время работы заведений - с 6:00 до 23:00.

Гостиницам и хостелам будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-тест у 100% работников заведения.

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ЖитомирКарантин