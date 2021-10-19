Житомир посилює карантин з 23 жовтня: введуть обмеження на роботу ринків і ТЦ









вводяться додаткові обмеження до роботи закладів харчування - не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані у два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту. При цьому буде обмежено час роботи закладів - з 6:00 до 23:00.

Готелям і хостелам буде дозволено працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.