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Житомир посилює карантин з 23 жовтня: введуть обмеження на роботу ринків і ТЦ

Автор: Валерія Поліщук

У Житомирі посилять карантинні обмеження з суботи, 23 жовтня. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС.

вводяться додаткові обмеження до роботи закладів харчування - не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані у два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту. При цьому буде обмежено час роботи закладів - з 6:00 до 23:00.

Готелям і хостелам буде дозволено працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.

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