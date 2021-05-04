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Житомирська область виходить з "червоної" зони карантину

Новость на русском → Житомир, Вівторок 04 травня 2021 12:43
Житомирська область виходить з "червоної" зони карантину Фото: в Україні скоротили "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротили "червону" зону карантину, вивівши з неї Житомирську область. Вона покидає цю зону з 5 травня.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно набуває чинності з 5 травня.

"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, у Черкаській області перевищують показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій. Ця область на межі потрапляння в "червону" зону.

У "червоній" зоні карантину 7 областей: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків.

Зазначимо, в 10 регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

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