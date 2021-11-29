Значительный спад: в Украине 5804 новых случая COVID и почти 300 смертей

В Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 5804 человека, а умерли - 297. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 2082 человека; летальных исходов - 297; выздоровели - 10 477 человек. Протестировали методом ПЦР - 13 364 человека, методом ИФА - 1795, экспресс-тестами - 17 535.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 427 827 человек; выздоровели - 2 920 714 человек; летальных исходов - 85 414.
Больше всего заражений за минувшие сутки в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).