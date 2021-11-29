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Значний спад: в Україні 5804 нових випадки COVID та майже 300 смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні заразились коронавірусом за минулу добу 5804 людини, а померли - 297. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Донецькій областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 2 082 особи; летальних випадків - 297; одужали - 10 477 осіб. Протестували методом ПЛР - 13 364 особи, методом ІФА - 1795, експрес-тестами - 17 535.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 427 827 осіб; одужали - 2 920 714 осіб; летальних випадків - 85 414.

Найбільше заражень за минулу добу в Дніпропетровській області (473), Донецькій області (457) та в Києві (431).

Нагадаємо, в ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу Omicron.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус