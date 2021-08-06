"Знак безопасности" от COVID вводят для гостиниц Украины с вакцинированным персоналом

В Украине отелям будут выдавать "знак безопасности". Его будут получать те заведения, в которых весь персонал вакцинирован от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ).
"В случае вакцинации всего персонала отеля, заведениям размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки - знак безопасности)",- говорится в сообщении.
В частности, агентство на своем официальном сайте будет вносить такие заведения в список отелей ДАРТ, работники которых полностью иммунизированы.
Указано, что для организации вакцинации персонала отель должен предоставить такую информацию:
После чего информацию необходимо высылать на электронный адрес контактного лица от ДАРТ: hirzekorn@tourism.gov.ua.