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"Знак безпеки" від COVID вводять для готелів України з вакцинованих персоналом

Автор: Марія Кучерявець

В Україні готелям видаватимуть "знак безпеки". Його отримуватимуть ті заклади, в яких весь персонал вакцинований від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ).

"У разі вакцинації всього персоналу готелю, закладу розміщення буде надано підтвердження (у вигляді наліпки - знак безпеки)",- йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенція на своєму офіційному сайті буде вносити такі заклади до списку готелів ДАРТ, працівники яких повністю імунізовані.

Вказано, що для організації вакцинації персоналу готель має надати таку інформацію:

  • назва суб’єкту господарювання;
  • адреса місцезнаходження;
  • кількість персоналу на вакцинацію;
  • контактний телефон уповноваженої особи.

Після чого інформацію необхідно надсилати на електронну адресу контактної особи від ДАРТ: hirzekorn@tourism.gov.ua.

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