Что надо знать о штамме "Омикрон": в Минздраве назвали главные факты

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружили в девяти областях Украины. Министр охраны Виктор Ляшко рассказал, что необходимо знать о новом варианте COVID-19.
Об этом Ляшко рассказал в комментарии РБК-Украина.
По словам главы Минздрава, механизмы передачи штамма "Омикрон" такие же, как у предыдущих штаммов.
"Это воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяющиеся из носа и рта больного, что потом попадают на слизистые людей, которые находят рядом", - пояснил Ляшко.
Он отметил, что поэтому, чрезвычайно важно соблюдать масочный режим и правильно носить маску, закрывая нос и рот.
Ляшко отметил, что привитые и те, кто переболел COVID-19, также могут инфицироваться, но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная ОРВИ.
Глава Минздрава подчеркнул, что штамм "Омикрон" распространяется особенно интенсивно среди людей, не имеющих иммунной защиты.
По словам Ляшко, в группе риска пожилые люди с хроническими патологиями, которые не имеют иммунной защиты. Ведь по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" стали чаще болеть дети (по статистическим данным стран, где уже превалирует циркуляция этого штамма).
Напомним, по информации главы Минздрава Виктора Ляшко, случаи нового штамма "Омикрон" выявили в 8 регионах.
Отметим, также стало известно, что новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Закарпатской области.