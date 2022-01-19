Що треба знати про штам "Омікрон": у МОЗ назвали головні факти

Новий штам коронавірусу "Омікрон" вже виявили у дев'яти областях України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що необхідно знати про новий варіант COVID-19.
Про це Ляшко розповів в коментарі РБК-Україна.
За словами глави МОЗ, механізми передачі штаму "Омікрон" такі ж, як у попередніх штамів.
"Це повітряно-крапельний шлях передачі, тобто через дрібні крапельки рідини, що виділяються з носа та рота хворого, які потім потрапляють на слизові людей, які знаходять поруч", - пояснив Ляшко.
Він наголосив, що тому, надзвичайно важливо дотримуватись маскового режиму та правильно носити маску, закриваючи носа та рота.
Ляшко зазначив, що щеплені та ті, хто перехворів на COVID-19, також можуть інфікуватися, але в цьому випадку захворювання найчастіше протікає як сезонна ГРВІ.
Глава МОЗ наголосив, що штам "Омікрон" поширюється особливо інтенсивно серед людей, які не мають імунного захисту.
За словами Ляшка, у групі ризику літні люди з хронічними патологіями, які не мають імунного захисту. Адже порівнянні з попередніми штамами, "Омікроном" стали частіше хворіти діти (за статистичними даними країн, де вже превалює циркуляція цього штаму).
Нагадаємо, за інформацією голови МОЗ Віктора Ляшка, випадки нового штаму "Омікрон" виявили у 8 регіонах.
Зазначимо, також стало відомо, що новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в Закарпатській області.