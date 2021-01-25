"Зоны" вместо локдауна: что Минздрав планирует делать с карантином в Украине

Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом. Когда в стране вернут "зоны" и какие ограничения будут действовать до тех пор и после - в материале РБК-Украина.
В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января. Министерство хочет увидеть как изменится ситуация в регионах, чтобы разделить их на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
Кроме того, в правительстве добавили, что адаптивный карантин начнет действовать через 7 дней после принятия решения Кабмином.
Регионы с самой низкой заболеваемостью COVID-19 и с загруженностью больничных коек на уровне 5% будут в "зеленой зоне". Ограничения:
Фото: ограничения в общественном транспорте (freepik.com)
"Желтая зона" будет распространяться на регионы, где показатели заболеваемости будут меняться 5 дней подряд, а загруженность больниц будет на уровне от 5 до 50 процентов. Ограничения:
Регионы с загруженностью больничных коек от 50% до 75% будут попадать в "оранжевую зону" карантина. Ограничения:
В "красной зоне" будут регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом - более 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней - и загруженностью больничных коек на уровне более 75%. Ограничения:
Фото: человек в медицинской маске (freepik.com)
После завершения действия январского локдауна все регионы Украины вернулись к общенациональным ограничениям, которые соответствуют "оранжевой зоне" карантина. Эти ограничения будут действовать до 28 февраля, если правительство не вернет адаптивный карантин.
Министерство здравоохранения сейчас не планирует возвращаться к жестким карантинным ограничениям весной. Как пояснил министр Максим Степанов, январский локдаун вводили для того, чтобы период апрель-май українці могли пройти без жесткого карантина.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наименьшее за четыре месяца число новых случаев коронавируса. Последний раз такое малое количество больных фиксировали в середине сентября.