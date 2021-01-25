"Зоны" вместо локдауна: что Минздрав планирует делать с карантином в Украине

Кабинет министров планирует вернуть Украину к адаптивному формату карантина, который предусматривает зонирование регионов по уровню заболеваемости коронавирусом. Когда в стране вернут "зоны" и какие ограничения будут действовать до тех пор и после - в материале РБК-Украина.

Когда вернут карантинные "зоны"

В Министерстве здравоохранения планируют, что адаптивный карантин будет вновь введен через 7-10 дней после окончания январского локдауна, то есть через около полторы недели после 25 января. Министерство хочет увидеть как изменится ситуация в регионах, чтобы разделить их на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Кроме того, в правительстве добавили, что адаптивный карантин начнет действовать через 7 дней после принятия решения Кабмином.

Какие будут ограничения в "зонах" карантина

Регионы с самой низкой заболеваемостью COVID-19 и с загруженностью больничных коек на уровне 5% будут в "зеленой зоне". Ограничения:

нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах;

запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек;

кинотеатры и заведения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

запрет посещения школ и садов, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

запрет работы кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 7:00, но разрешается адресная доставка и работа на вынос.

Фото: ограничения в общественном транспорте (freepik.com)

"Желтая зона" будет распространяться на регионы, где показатели заболеваемости будут меняться 5 дней подряд, а загруженность больниц будет на уровне от 5 до 50 процентов. Ограничения:

запрет массовых мероприятий при участии свыше 30 человек;

запрет посещения учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, что предоставляют услуги кризисно;

на входе в заведения или мероприятия должна быть информация о возможном количестве посетителей;

также сохраняются ограничения "зеленой зоны".

Регионы с загруженностью больничных коек от 50% до 75% будут попадать в "оранжевую зону" карантина. Ограничения:

запрет массовых мероприятий с участием более 20 человек;

запрет работы хостелов, туристических баз и т. п, кроме гостиниц;

приостановлены плановые госпитализации в больницах;

запрет работы спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

запрещение приема новых смен в детские лагеря;

сохраняются ограничения "желтой" и "зеленой" зон карантина.

В "красной зоне" будут регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом - более 320 больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней - и загруженностью больничных коек на уровне более 75%. Ограничения:

запрещена работа общественного транспорта;

запрет посещения заведений образования;

запрещено посещение заведений сферы культуры, кинотеатров;

запрещена деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;

запрет посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения;

сохраняются ограничения "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

Фото: человек в медицинской маске (freepik.com)

Какие карантинные ограничения действуют сейчас

После завершения действия январского локдауна все регионы Украины вернулись к общенациональным ограничениям, которые соответствуют "оранжевой зоне" карантина. Эти ограничения будут действовать до 28 февраля, если правительство не вернет адаптивный карантин.

Ждать ли нового локдауна весной

Министерство здравоохранения сейчас не планирует возвращаться к жестким карантинным ограничениям весной. Как пояснил министр Максим Степанов, январский локдаун вводили для того, чтобы период апрель-май українці могли пройти без жесткого карантина.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наименьшее за четыре месяца число новых случаев коронавируса. Последний раз такое малое количество больных фиксировали в середине сентября.