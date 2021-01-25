"Зони" замість локдауну: що МОЗ планує робити з карантином в Україні

Кабінет міністрів планує повернути Україну до адаптивного формату карантину, який передбачає зонування регіонів за рівнем захворюваності на коронавірус. Коли в країні повернуть "зони" та які обмеження будуть діяти доти та після - в матеріалі РБК-Україна.
У Міністерстві охорони здоров'я планують, що адаптивний карантин буде знову запроваджено через 7-10 днів після закінчення січневого локдауну, тобто через близько півтора тижня після 25 січня. Міністерство хоче побачити як зміниться ситуація в регіонах, щоб поділити їх на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.
Крім того, в уряді додали, що адаптивний карантин почне діяти через 7 днів після ухвалення рішення Кабміном.
Регіони з найнижчою захворюваністю на COVID-19 та з завантаженістю лікарняних ліжок на рівні 5% будуть в "зеленій зоні". Обмеження:
Фото: обмеження в громадському транспорті (freepik.com)
"Жовта зона" поширюватиметься на регіони, де показники захворюваності будуть змінюватися 5 днів поспіль, а завантаженість лікарень буде на рівні від 5 до 50 відсотків. Обмеження:
Регіони з завантаженістю лікарняних ліжок від 50% до 75% потраплятимуть до "помаранчевої зони" карантину. Обмеження:
У "червоній зоні" будуть регіони з високим рівнем захворюваності на коронавірус - понад 320 хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів - та завантаженістю лікарняних ліжок на рівні понад 75%. Обмеження:
Фото: людина в медичній масці (freepik.com)
Після завершення дії січневого локдауну всі регіони України повернулися до загальнонаціональних обмежень, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину. Ці обмеження будуть діяти 28 лютого, якщо уряд не поверне адаптивний карантин.
Міністерство охорони здоров'я зараз не планує повертатися до жорстких карантинних обмежень навесні. Як пояснив міністр Максим Степанов, січневий локдаун вводили для того, щоб період квітень-травень українці могли пройти без жорсткого карантину.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували найменшу за чотири місяці кількість нових випадків коронавірусу. Востаннє таку малу кількість хворих фіксували в середині вересня.