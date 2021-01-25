"Зони" замість локдауну: що МОЗ планує робити з карантином в Україні

Кабінет міністрів планує повернути Україну до адаптивного формату карантину, який передбачає зонування регіонів за рівнем захворюваності на коронавірус. Коли в країні повернуть "зони" та які обмеження будуть діяти доти та після - в матеріалі РБК-Україна.

Коли повернуть карантинні "зони"

У Міністерстві охорони здоров'я планують, що адаптивний карантин буде знову запроваджено через 7-10 днів після закінчення січневого локдауну, тобто через близько півтора тижня після 25 січня. Міністерство хоче побачити як зміниться ситуація в регіонах, щоб поділити їх на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.

Крім того, в уряді додали, що адаптивний карантин почне діяти через 7 днів після ухвалення рішення Кабміном.

Які будуть обмеження в "зонах" карантину

Регіони з найнижчою захворюваністю на COVID-19 та з завантаженістю лікарняних ліжок на рівні 5% будуть в "зеленій зоні". Обмеження:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

заборона на масові заходи за участі понад 50 осіб;

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

заборона відвідування шкіл та садочків, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;

заборона роботи кафе, барів, ресторанів після 22:00 та до 7:00, але дозволяється адресна доставка та робота на винос.

Фото: обмеження в громадському транспорті (freepik.com)

"Жовта зона" поширюватиметься на регіони, де показники захворюваності будуть змінюватися 5 днів поспіль, а завантаженість лікарень буде на рівні від 5 до 50 відсотків. Обмеження:

заборона масових заходів за участі понад 30 осіб;

заборона відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;

на вході до закладів чи заходів має бути інформація про можливу кількість відвідувачів;

також зберігаються обмеження "зеленої зони".

Регіони з завантаженістю лікарняних ліжок від 50% до 75% потраплятимуть до "помаранчевої зони" карантину. Обмеження:

заборона масових заходів за участі понад 20 осіб;

заборона роботи хостелів, туристичних баз тощо, окрім готелів;

призупинені планові госпіталізації в лікарнях;

заборона роботи спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

заборона прийому нових змін в дитячі табори;

зберігаються обмеження "жовтої" та "зеленої" зон карантину.

У "червоній зоні" будуть регіони з високим рівнем захворюваності на коронавірус - понад 320 хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів - та завантаженістю лікарняних ліжок на рівні понад 75%. Обмеження:

заборонена робота громадського транспорту;

заборона відвідування закладів освіти;

заборонено відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів;

заборонено діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів;

заборона відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення;

зберігаються обмеження "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон карантину.

Фото: людина в медичній масці (freepik.com)

Які карантинні обмеження діють зараз

Після завершення дії січневого локдауну всі регіони України повернулися до загальнонаціональних обмежень, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину. Ці обмеження будуть діяти 28 лютого, якщо уряд не поверне адаптивний карантин.

Чи чекати нового локдауну навесні

Міністерство охорони здоров'я зараз не планує повертатися до жорстких карантинних обмежень навесні. Як пояснив міністр Максим Степанов, січневий локдаун вводили для того, щоб період квітень-травень українці могли пройти без жорсткого карантину.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували найменшу за чотири місяці кількість нових випадків коронавірусу. Востаннє таку малу кількість хворих фіксували в середині вересня.