Якщо індійський штам COVID потрапить до України, труднощі будуть значні

Чи є індійський штам і коли він з'явиться в Україні, говорити складно, тому що Україна як і раніше не проводить своїх досліджень щодо секвенування вірусу. Тобто ми не відстежуємо, який штам у конкретного пацієнта. Виходить, що поки ми просто маємо пандемію, і не знаємо співвідношення штамів, які у нас циркулюють.

Ми віддавали зразки в європейську лабораторію, близько 20 штук. Ми платили за ці дослідження чималі гроші. І був висновок про те, що у нас фігурують певні штами по нашому регіону. Але знов-таки, було відібрано лише близько 20 зразків. Якщо в цих зразках не був виявлений якийсь штам, це не говорить про те, що його немає в Україні.

З індійським штамом та ж ситуація. Навіть якщо він вже з'явився, дослідження ніхто не проводив, і ми не знаємо, коли він з'явиться. Можна припустити, що він швидше за все у нас з'явиться.

У нас не дуже добре відпрацьовані карантинні заходи, відкриті кордони для іноземців, незрозуміла ситуація з аналізами і самоізоляцією по приїзду. Швидше за все, він з'явиться в Україні, але це не означає, що він призведе до якогось спалаху, чергової хвилі або до локдауну. Тому що ми не знаємо, як цей штам поведе себе в нашому регіоні і в нашій ситуації.

Можна припустити, що він викличе додаткову хвилю захворюваності, збільшить кількість хворих і призведе до певних наслідків, в тому числі, для системи охорони здоров'я, яка і так на межі.

Жодних прогнозів по датах ми не робимо. Хочеться, щоб у нас відстежувалися штами, і ми розуміли ситуацію, яка відбуватиметься. Але на сьогодні цього немає, ми не знаємо штами, які циркулюють у нас в регіоні. Знаємо тільки ті, які були виявлені в 20 зразках. У будь-якому випадку, якщо індійський штам потрапить до України, труднощі будуть і значні.

З приводу того, чи призведе він до нової хвилі COVID? Я б не стала так говорити, у нас не було серйозного спаду захворюваності. У нас немає хвилеподібного перебігу захворюваності. Тобто ми перебуваємо в першій-другій хвилі, ні про яку третю або четверту поки мова не йшла.

Катерина Сояк, для РБК-Україна