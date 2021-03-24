Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає за двох причин

Є кілька причин останнього зростання захворюваності на COVID-19. Одна з них - в Україні виявили британський варіант вірусу SARS-CoV-2, який характеризується більшою здатністью заражати. Він краще прикріплюється до клітин.

Друга причина - багато українців все ж раніше ще не хворіли на COVID-19. Чим більше людей хворіє, тим більше у вірусу шансів передаватися далі.

Якщо враховувати те, що найвищий обсяг заражень фіксувався в Західній Україні, це можна пояснити наявністю певних традицій й міграцій. Немає сумнівів, що мутірованний вірус завезли в країну - інакше він би сюди не потрапив. Багато українців повернулися на свята з-за кордону. У людей є традиція по приїзду до країни відвідувати родичів і приймати гостей.

Тобто була активна комунікація. І не варто забувати про новорічні та різдвяні свята. Плюс люди активно відвідували релігійні заходи. Все це події, які сприяють поширенню вірусу.

Що стосується "Буковеля", то чимало людей цієї зими вирішили відпочити на території України. І не стільки катання на лижах на відкритому повітрі давало грунт для поширення вірусу, скільки відпочинок і спілкування компаній в нелижний час. Тобто коли люди не катаються на лижах, вони йдуть у бари, паби, ресторани, яких у "Буковелі" більш ніж достатньо. Звичайно, хтось приїхав туди з COVID-19 і після спілкування почалася передача вірусу. Далі люди роз'їхалися в різні регіони.

Така модель поширення вірусу по країні має право на існування і її важко заперечувати. Якщо згадати наших депутатів, які перші захворіли на COVID-19, ситуація була схожою: компанія вирушила відпочивати в Куршевель і звідти приїхали з SARS-CoV-2.

Федір Лапій, для РБК-Україна