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Майже 1 мільйон українців чекають вакцинації від коронавірусу другою дозою

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П'ятниця 28 травня 2021 10:12
Майже 1 мільйон українців чекають вакцинації від коронавірусу другою дозою Фото: в Україні чекають на другу дозу 999 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу перше щеплення отримали 999 072 людей. Дві дози вакцини отримали 116 934 людини, які завершили вакцинацію.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, за минулу добу щеплення отримали 16 293 людини. Першу дозу вкололи 6 883 людям повністю імунізовані - 9 410 людей.

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Як відомо, інтервал між першою і другою дозою:

  • CoviShield - 12 тижнів (друге щеплення почали робити з 19 травня);
  • CoronaVac - 28 днів (друге щеплення - з 11 травня),
  • Pfizer - інтервал 21 день (друге щеплення з 9 травня).

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Він має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

Також він говорив, що до кінця літа вакцинує 5 млн українців. Для цього потрібно щодня робити по 100 тисяч щеплень.

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